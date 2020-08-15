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Сервис OneTwoTrip информирует о снижении цен на авиабилеты сразу по нескольким направлениям. К примеру, сейчас можно гораздо дешевле слетать не только в Назрань, Архангельск, Якутск и Ижевск, но и в курортные города российского юга.

Самое существенное снижение цен наблюдается на сочинском направлении. Авиабилеты в Сочи сейчас можно приобрести на 37 процентов дешевле, чем в июле. Обойдутся они всего в 5 800 рублей.

Путешествия в Дагестан также стали менее дорогими. К примеру, слетать в Махачкалу можно за 4 700 руб., что на 23 процента ниже, чем во втором летнем месяце.

Третью позицию по удешевлению авиабилетов занимает Геленджик. Перелет на этот курорт теперь стоит 6 200 руб., что на 15 процентов меньше в сравнении с июльскими ценами.

Помимо этого, снизились цены и на другие южные направления. К примеру, по вполне адекватным ценам можно побывать в Анапе или Симферополе.

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