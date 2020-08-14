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Ценник на iPhone 11 Pro в России сейчас на 20,6 процентов ниже стоимости, рекомендованной изготовителем смартфона. Такие данные были приведены сервисом «Яндекс Маркет».

К примеру, «младшую» модель аппарата, оснащенную 64 Гб встроенной памяти, сегодня можно заказать за 72,14 тыс. рублей. Если требуется доставка девайса в Уфу, то его стоимость вырастет до 72,49 тыс.

Модификация с 512 Гб памяти обойдется в 96,8 тыс. для столицы, а также в 122 тысячи рублей для уже упомянутой Уфы.

Если вычислить среднее значение, то несложно убедиться, что цена на одиннадцатый iPhone на сайте «Яндекс Маркета» на 20, 6 процента ниже, чем на официальном ресурсе компании Apple.

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