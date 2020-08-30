Аналитик Михаил Хазин утверждает, что единственным способом реанимировать российскую экономику является девальвация рубля. По его словам, она будет проведена правительством совсем скоро – в октябре или даже в сентябре 2020 года.

Хазин заявил, что экономические показатели замерли еще в марте и с тех самых пор никакого роста не показывают. Чиновники в настоящий момент «латают» дыры в отдельных сферах, но желаемого результата эти действия не приносит. Поэтому девальвация российской валюты является единственным эффективным методом выхода из затянувшегося экономического кризиса.

Хазин полностью уверен, что в ближайшее время представители элиты запустят простые, но действенные механизмы отъема денег у населения. К ним экономист относит увеличение налогов, благодаря которому все выплаченные народу средства вновь вернуться в государственную казну.

Напомним, что Хазин часто выдает подобные прогнозы. В определенных кругах он заслужил репутацию человека, «с прогнозами которого спорить просто смешно». По той простой причине, что они очень редко сбываются.