Чтобы портативный компьютер прослужил как можно дольше, необходимо соблюдать установленные производителем правила эксплуатации. Об этом на официальном сайте Роскачества рассказали опытные эксперты.

Залог длительной безупречной работы ноутбука – это предельно аккуратное обращение с ним. Так, необходимо полностью исключить падения девайса, сильные удары по корпусу, резкое закрывание верхней крышки. Время от времени нужно чистить систему охлаждения портативного компьютера, чтобы не допустить его перегрева, а также избегать попадания внутрь корпуса влаги. Последняя способна натворить немало бед – от отказа клавиатуры, первой попадающей под удар, до короткого замыкания.

Вместо механических HDD эксперты настоятельно рекомендуют использовать твердотельные SSD – накопители, которые не только более устойчивы к негативным воздействиям извне, но и способные работать значительно быстрее.

Специалисты также советуют не запускать на ноутбуке множество «тяжеловесных» программ в фоновом режиме, так как они замедляют работу устройства, своевременно закрывать ненужные процессы и приложения, регулярно проверять операционную систему на вирусы.

Иногда ускорить работу лэптопа можно добавлением дополнительного модуля оперативной памяти (или заменой имеющейся ОЗУ на планки большего объема).

Роскачество также напоминает, что современные ноутбуки выполняются из пластика, который долго разлагается, и могут содержать токсичные и опасные для здоровья человека и окружающей среды вещества. Поэтому устройство, отслужившее свой ресурс, ни в коем случае нельзя выбрасывать в мусорные баки для бытовых отходов.