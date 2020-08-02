В Приозерске, на центральной городской площади состоялся концерт, посвященный 93 годовщине образования Ленинградской области. Глава администрации, выступивший перед многочисленными зрителями, заявил, что этот праздник – результат напряженного труда всех жителей. Кроме того, он отметил, что задачей власти является улучшение жизни людей и превращение района в цветущий и богатый край.

На празднике глава района вручал Молодежную Премию, которая предназначена для тех молодых людей, которые уже успели проявить себя с лучшей стороны. После выступления А. Соколова начались праздничные мероприятия, которые продолжаются в настоящий момент.

Напомним, что на день раньше годовщину создания региона отпраздновали жители Всеволожского р-на. На этом празднестве отметились и губернатор Ленобласти А. Дрозденко, и глава администрации Санкт-Петербурга А. Беглов. Они выразили надежду, что область и далее будет развиваться в соответствии с современными тенденциями и в самое ближайшее время сумеет добиться отличных результатов во всех сферах деятельности.