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Андрей Воробьев, глава Московской области, в ходе недавнего телеэфира сообщил о том, что в регионе полностью возобновилась деятельность компаний в сфере услуг.

Сотрудники соответствующих предприятий вернулись к своей работе после снятия ограничений, которые были введены в Подмосковье из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Губернатор отметил, что в регионе уделяется немало внимания развитию таких сфер как благоустройство, туризм и торговля, так как именно в них заключается основной потенциал области.

В этом году в Подмосковье на отдых приехало большое количество людей. На данный момент времени в нем действуют свыше 800 объектов размещения, включая гостиничные комплексы, пансионаты, санатории, турбазы и отели. В регионе также действуют более 46 000 торговых точек.

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