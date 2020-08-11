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В воскресенье жительница Одинцово обратилась в правоохранительные органы с заявлением на своего бывшего возлюбленного. Оказалось, что мужчина подбросил в ее машину ртуть, намереваясь отомстить за то, что женщина его бросила.

36-летняя потерпевшая рассказала, что разорвала отношения с бывшим сожителем еще несколько месяцев назад. Но он не хотел успокаиваться, постоянно писал ей оскорбительные сообщения и забрасывал угрозами. Кроме того, Елена (так зовут женщину) начала замечать, что время от времени срабатывает сигнализация на авто, будто кто-то пытается вскрыть машину. Также после подобных инцидентов женщина начала чувствовать головную боль и тошноту.

Подруга порекомендовала Елене некоторое время не ездит на авто, а также проверить машину на наличие в салоне ртути. Эксперты, привлеченные потерпевшей, установили, что уровень опасного вещества превышает допустимую норму в сотни раз.

Теперь Елена требует компенсации затрат на лечение и чистку организма от ртути. Также она хочет, чтобы бывший возлюбленный ответил за попытку ее отравления перед законом.

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