В Подмосковье для школьников в новом учебном году будут организованы уроки по теме переработки мусора.

Как сообщает пресс-служба зампредседателя правительства региона Евгения Хромушина, уроки будут проходить на комплексах по переработке отходов в Подмосковье. На всех КПО также будут созданы музеи-экспозиции, посвящённые данной теме.

Подобные музеи, как отмечается, есть уже на шести КПО. На них были организованы учебные классы, а также выставочные залы, где, в том числе, находятся макеты предприятий. Можно будет ознакомиться со всеми технологиями сортировки, переработки и утилизации отходов. Музеи начнут работать с сентября, для их посещения необходима предварительная запись.

Созданием подобных музеев предназначено для просветительной работы по переработке мусора с жителями, в особенности с детьми.