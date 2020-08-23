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Мужчина попал в больницу с ранением после перестрелки, произошедшей неподалеку от ночного клуба в городе Волгоград.

Инцидент произошел вчера, 22 августа, в ночное время суток на улице Баррикадной. Между двумя группами мужчин возникла словесная перепалка, которая затем перетекла в перестрелку, так как у одного из участников конфликта оказался пистолет. Злоумышленник выстрелил несколько раз в своего оппонента.

Представители регионального управления МВД отмечают, что в пострадавшего, скорее всего, стреляли из травматического пистолета. Больше никакой информации правоохранители не предоставили. Неизвестно, удалось ли им определить личность преступника и задержать его.

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