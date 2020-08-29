В Нижегородской области коронавирус стал причиной смерти ещё пяти человек.

Согласно информации с портала стопкоронавирус.рф, всего в регионе от коронавируса умерли 465 человек. Кроме того, за прошедшие сутки было выявлено 145 новых пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии инфекция была обнаружена у 27 407 человек.

Выздоровели при этом 121 человек за последние сутки, и 24 595 за всё время пандемии.

Нижегородская область находится на четвёртом месте по количеству заболевших коронавирусом. На первом месте – Москва, на втором – Подмосковье, на третьем – Санкт-Петербург. В настоящее время в регионе, как отмечается, ситуация стабилизировалась и идёт второй этап снятия ограничений, введённых из-за коронавируса.