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Работники Мосгорнаследия сообщили о том, что столичные археологи за девять лет смогли отыскать свыше 45 000 самых разнообразных артефактов.

Согласно информации, опубликованной на сайте московского мэра, в текущем году раскопки ведутся на двухстах площадках города. Основные из них появились в Китай-городе и Новодевичьем монастыре, а также на Старомонетном переулке. Специалисты также работают на территориях будущих строительных объектов.

Все эти археологические работы могут вестись на круглогодичной основе. В теплые времена года на местах раскопок устанавливаются дождевые навесы, а в холодные месяцы специалисты разворачивают павильоны. Археологи отмечают, что в Москве культурный слой превышает десять метров, а потому в ней можно найти немалое количество древних предметов.

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