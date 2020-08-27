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Правоохранительные органы Магадана объявили в розыск жителя города, подозреваемого в нарушении приватности. 28-летний парень обвиняется в том, что опубликовал в интернете личные фотографии своей 33-летней знакомой.

Пара длительное время общалась через интернет-мессенджеры, однако потом у нее случился конфликт. Обидевшийся на девушку молодой человек распространил через WhatsApp ее фотографии, которые содержат информацию о частной жизни. За подобные деяния в РФ предусмотрено лишение свободы до 2 лет.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело и занимается розыском парня. По предварительной информации, в настоящий момент он находится во Владивостоке. Полиция собирает доказательную базу для суда, проводя все необходимые процессуальные и следственные действия.

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