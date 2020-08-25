читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Ленобласти собираются устроить конкурс, в котором планируется выбрать лучшую концепцию по технологии переработки мусора.

Как отмечается, распоряжение о конкурсе было подписано губернатором Александром Дрозденко 25 августа. Приёмом заявок займётся комитет 47 региона по обращению с отходами, подать заявку можно будет с 20 сентября. Выбирать лучшие заявки будет комиссия.

Планируется выбрать три концепции, и реализовать их на новых комплексах по переработке и утилизации отходов в регионе, которые будут строиться в будущем. Выбирать будут те технологии, которые смогут осуществить максимальное использование отходов в хозяйственном обороте и уменьшить количество отходов, которые направляют на размещение. Особо отмечается, что технологии сжигания отходов применяться на новых объектах не будут.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Кедми объяснил, в чем преимущество политики Путина

Яков Кедми, политолог из Израиля, рассказал о преимуществе политики Владимира Путина, российского… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Сети появился новый трейлер фильма “Чудо-женщина: 1984”

22 августа состоялся онлайн-фестиваль DC FanDome, в рамках которого был показан ещё… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 23.08.2020
  • читать 1 минуту

Политолог перечислил имена трех человек, к которым прислушивается Лукашенко

Андрей Суздальцев, политолог из РФ, считает, что Александр Лукашенко, белорусский лидер, прислушивается… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 августа – небольшая облачность, до 19 °C | город Мытищи: погода, 25 августа – переменная облачность, до 22 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 августа – переменная облачность, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 августа – небольшой дождь, до 18 °C | Королев: погода, 25 августа – ясно, до 28 °C | Подольск: погода, 25 августа – пасмурно, до 22 °C | Армавир: погода, 25 августа – ясно, до 27 °C |