В Ленобласти собираются устроить конкурс, в котором планируется выбрать лучшую концепцию по технологии переработки мусора.

Как отмечается, распоряжение о конкурсе было подписано губернатором Александром Дрозденко 25 августа. Приёмом заявок займётся комитет 47 региона по обращению с отходами, подать заявку можно будет с 20 сентября. Выбирать лучшие заявки будет комиссия.

Планируется выбрать три концепции, и реализовать их на новых комплексах по переработке и утилизации отходов в регионе, которые будут строиться в будущем. Выбирать будут те технологии, которые смогут осуществить максимальное использование отходов в хозяйственном обороте и уменьшить количество отходов, которые направляют на размещение. Особо отмечается, что технологии сжигания отходов применяться на новых объектах не будут.