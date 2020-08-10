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Инцидент произошел в Кингисеппском районе области. 38-летний местный житель, не дождавшийся возврата долга от своего знакомого, решил действовать радикальными методами. Он бросил в квартиру должника сразу два коктейля Молотова – бутылки с фитилями и зажигательной смесью. Отмечается, что сумма долга составляла 10 000 рублей.

В результате поджога жилище получило лишь незначительные повреждения – загорелись шторы, а затем и оконные рамы, изготовленные из дерева. Однако пожар удалось быстро локализовать.

Мужчина и его мать, которые жили в квартире, не пострадали. Личность подозреваемого установлена. В настоящий момент он задержан правоохранительными органами. Следователи устанавливают мотивы преступления и все обстоятельства дела.

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