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Состоялся суд над 34-летней жительницей Курска, которая убила своего супруга. Теперь женщине придется провести 9 лет в колонии. Кроме того, суд приговорил ее к последующему ограничению свободы еще на полтора года.

Помощник председателя суда Кировского района Анжела Будникова поведала обстоятельства рассматриваемого дела. Она сообщила, что убийство произошло еще 1 февраля.

Находясь в собственном частном доме в Железнодорожном округе Курска, супруга затеяла ссору с мужем, приревновав его к посторонней женщине. После того, как конфликт разгорелся, она нанесла мужчине три удара ножом. Два из них пришлись в бедро, а третий угодил в область сердца. От полученных ранений супруг скончался.

В ближайшее время женщина отправиться к месту отбывания наказания. Без родителей остались двое детей.

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