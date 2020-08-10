За минувшие 24 часа спасатели Крымского полуострова вытащили из воды двух утопленников. Один из них погиб в морской пучине еще в начале августа, однако найти его ранее не удавалось.

По сведениям, полученным от очевидцев, мужчина утонул в полутора километрах от берега между скалами Аладары и горой Аю-Даг. Его тело отнесло течением к дикому пляжу радом с апартаментами «Наутилус», которые расположены в Гурзуфе.

Второй мужчина погиб в море в Керчи, неподалеку от пляжа «Героевка». Его тело спасатели МЧС вытащили в тот же день.

Кроме того, за прошедшие сутки было зафиксировано еще три происшествия на воде. Двух человек успели вовремя вытащить из воды спасатели, а четырехлетнего ребенка спасли отдыхающие.