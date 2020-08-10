читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

За минувшие 24 часа спасатели Крымского полуострова вытащили из воды двух утопленников. Один из них погиб в морской пучине еще в начале августа, однако найти его ранее не удавалось.

По сведениям, полученным от очевидцев, мужчина утонул в полутора километрах от берега между скалами Аладары и горой Аю-Даг. Его тело отнесло течением к дикому пляжу радом с апартаментами «Наутилус», которые расположены в Гурзуфе.

Второй мужчина погиб в море в Керчи, неподалеку от пляжа «Героевка». Его тело спасатели МЧС вытащили в тот же день.

Кроме того, за прошедшие сутки было зафиксировано еще три происшествия на воде. Двух человек успели вовремя вытащить из воды спасатели, а четырехлетнего ребенка спасли отдыхающие.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Юрий Гальцев кардинально сменил имидж ради молодой возлюбленной

Российский 59-летний юморист Юрий Гальцев значительно преобразился ради своей новой возлюбленной –… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Лифт для еды сломал шею официантке ресторана в Москве

Подъемник для еды в одном из московских ресторанов сломал шею официантке, которая… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Добровинский анонсировал новый поворот в деле Ефремова

Александр Добровинский, адвокат пострадавших, отметил, что в рамках судебного слушания по делу… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 10 августа – переменная облачность, до 24 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 10 августа – небольшой дождь, до 13 °C | Южно-Сахалинск: погода, 10 августа – дождь, до 17 °C | Королев: погода, 10 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 10 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 10 августа – ясно, до 30 °C |