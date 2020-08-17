читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Житель Ухты, который в 2018 году убил свою супругу из-за споров по жилищному вопросу и алиментам, приговорен к 14,5 годам пребывания в колонии строгого режима. Его сообщнице суд вынес более мягкий приговор – 7 лет тюремного заключения.

38-летняя жительница города бесследно исчезла осенью 2018 года. Ее длительные поиски результата не дали. Однако преступление все же было раскрыто. В ходе расследования выяснилось, что убийца задушил вернувшуюся из школы супругу, после чего спрятал тело в чемодан и сбросил в реку. Следы чудовищного преступления скрыла его сообщница, которая пребывала с убийцей в любовной связи.

Чемодан с телом жертвы был найден только весной 2019 года. В реке Ижма его обнаружил рыбак из Сосногорского района. Следователям удалось также восстановить записи переговоров преступников, благодаря чему было установлено, что любовники действовали сообща.

Факты, которые вскрылись после обнаружения чемодана, стали шокирующими для всех жителей Коми. Сейчас громкое дело завершено, а преступники понесут заслуженное наказание.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Россиянин обиделся на жену из-за измены и отключил свет соседям

Субботним вечером жители многоквартирного дома в Южно-Сахалинске остались без электричества. Оказалось, что… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Вторая волна коронавируса может начаться в Ростове в сентябре

Юрий Амбалов, научный сотрудник Ростовского медуниверситета, считает, что уже в сентябре может… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Мужчина в Энгельсе изнасиловал 13-летнюю девочку на набережной

В управлении МВД по Саратовской области сообщили, что работниками полиции был задержан… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 августа – ясно, до 19 °C | город Мытищи: погода, 17 августа – ясно, до 21 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 августа – небольшая облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 августа – облачно с прояснениями, до 16 °C | Королев: погода, 17 августа – ясно, до 25 °C | Подольск: погода, 17 августа – ясно, до 22 °C | Армавир: погода, 17 августа – ясно, до 25 °C |