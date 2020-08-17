Житель Ухты, который в 2018 году убил свою супругу из-за споров по жилищному вопросу и алиментам, приговорен к 14,5 годам пребывания в колонии строгого режима. Его сообщнице суд вынес более мягкий приговор – 7 лет тюремного заключения.

38-летняя жительница города бесследно исчезла осенью 2018 года. Ее длительные поиски результата не дали. Однако преступление все же было раскрыто. В ходе расследования выяснилось, что убийца задушил вернувшуюся из школы супругу, после чего спрятал тело в чемодан и сбросил в реку. Следы чудовищного преступления скрыла его сообщница, которая пребывала с убийцей в любовной связи.

Чемодан с телом жертвы был найден только весной 2019 года. В реке Ижма его обнаружил рыбак из Сосногорского района. Следователям удалось также восстановить записи переговоров преступников, благодаря чему было установлено, что любовники действовали сообща.

Факты, которые вскрылись после обнаружения чемодана, стали шокирующими для всех жителей Коми. Сейчас громкое дело завершено, а преступники понесут заслуженное наказание.