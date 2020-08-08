В информагентстве Sohu из КНР сообщили о том, что авианосная группа США покинула Средиземное море, когда в его акваторию зашла современная российская субмарина.

Отмечается, что атомная подлодка «Белгород», которая является носителем подводного беспилотного аппарата «Посейдон», ранее вышла из места базирования для проведения учений. Узнав о военных маневрах российской субмарины, американское командование отдало приказ АУГ, возглавляемой авианосцем «Дуайт Эйзенхаур», выйти из средиземноморской акватории.

Согласно словам китайских специалистов, США обеспокоены достижениями РФ в области подводных лодок. «Белгород» является одной из крупнейших АПЛ, водоизмещение которой составляет 24 000 тонн. Однако сильнее всего американцев тревожит ее секретное оружие, способное уничтожить всю береговую инфраструктуру противника.