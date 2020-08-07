Представители управления МВД по Калининградской области сообщили о закрытии притона в региональной столице, организованного в одной из саун сорокалетней местной жительницей.

Обвиняемая занималась подбором девушек, поиском клиентов и прочей организационной деятельностью. Оперативники отмечают, что в сауне каждый день находилось не менее пяти проституток. Создательница незаконного бизнеса предлагала интимные услуги посетителям и проводила «смотрины», а затем брала с «сотрудниц» проценты.

Во время обыска притона полицейские, росгвардейцы и бойцы СОБР задержали организаторшу, а также изъяли «черную» бухгалтерию, в которой отмечались сведения о сменах, отработанных жрицами любви, записи с видеокамер, деньги и технику. На женщину завели уголовное дело.