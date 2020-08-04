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В первый день августа в одной из больниц Ижевска скончалась двухлетняя девочка, опрокинувшая на себя телевизор. Известно, что ребенок играл дома и задел подставку с прибором, который упал прямо на нее. С телесными повреждениями девочку доставили в медицинское учреждение, однако спасти ей жизнь не удалось.

По факту гибели ребенка открыто уголовное дело по ст. 109 ч.1 «Причинение смерти по неосторожности». Представители правоохранительных органов допросили родителей, которые в момент инцидента находились дома, а также провели тщательный осмотр места происшествия. Помимо этого, назначен комплекс необходимых экспертиз.

Это не первый случай гибели детей по неосторожности в Удмуртии за несколько дней августа. Так, 2 числа в Увинском районе 11-летний мальчик умер в больнице после того, как на него упало дерево.

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