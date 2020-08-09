Немецким ученым удалось создать алгоритм мозговой деятельности человека в момент совершения каких-либо действий. Подобная модель является уникальной – ранее никто и никогда не разрабатывал чего-то подобного.

Модель, созданная экспертами Университета Триера, представляет собой подробное описание происходящих в человеческом мозге процессов до и во время производимых действий. Один из авторов исследований К. Фрингс написал: «Основной целью наших экспериментов было построение своеобразного моста между памятью, мотивационной системой, теми процессами, которые управляют действием, и обучением. Упрощенно модель представляет собой сочетание объекта, движения и эффекта. Например, когда человек набирает текст на клавиатуре, то последняя является объектом, для движения используются мускульные усилия, а эффектом является готовый набор букв».

По словам ученых, разработанную модель можно использовать не только для психотерапевтических сеансов. Помимо этого, она поможет создавать системы искусственного интеллекта для выполнения сложных действий, состоящих из множества этапов.