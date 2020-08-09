читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецким ученым удалось создать алгоритм мозговой деятельности человека в момент совершения каких-либо действий. Подобная модель является уникальной – ранее никто и никогда не разрабатывал чего-то подобного.

Модель, созданная экспертами Университета Триера, представляет собой подробное описание происходящих в человеческом мозге процессов до и во время производимых действий. Один из авторов исследований К. Фрингс написал: «Основной целью наших экспериментов было построение своеобразного моста между памятью, мотивационной системой, теми процессами, которые управляют действием, и обучением. Упрощенно модель представляет собой сочетание объекта, движения и эффекта. Например, когда человек набирает текст на клавиатуре, то последняя является объектом, для движения используются мускульные усилия, а эффектом является готовый набор букв».

По словам ученых, разработанную модель можно использовать не только для психотерапевтических сеансов. Помимо этого, она поможет создавать системы искусственного интеллекта для выполнения сложных действий, состоящих из множества этапов.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Подключение деревьев к 5G позволит отслеживать состояние леса

Использовать 5G-сети для заботы о природе предложили немецкие эксперты из Высшей школы… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Коронавирусная простуда обеспечивает иммунитет от Covid-19

Эксперты Института иммунологии Ла-Холья в научном издании Science опубликовали результаты новых исследований… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Головокружение при резком вставании говорит о риске развития деменции

Исследователи из Соединенных Штатов выяснили, что у людей, которые испытывают головокружение при… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 24 °C | город Мытищи: погода, 9 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 9 августа – небольшой дождь, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 19 °C | Королев: погода, 9 августа – ясно, до 27 °C | Подольск: погода, 9 августа – переменная облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 9 августа – переменная облачность, до 29 °C |