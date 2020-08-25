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Представитель Европарламента Яцек Сариуш-Вольский выступил на заседании с предложением называть экс-кандидата в президенты Беларуси на польский манер – «Тихановска». Она заявил, что белорусы негативно реагируют на русское произношение фамилии Светланы Тихановской, так как оно означает, что Беларусь все еще находится в сфере интересов РФ.

Отметим, что на родном языке фамилия экс-кандидата звучит как «Тиханоуская».

Ранее сообщалось, что «серый кардинал либерализма» – журналист из Франции Бернар-Анри Леви после встречи со Светланой Тихановской назвал ее идеальной альтернативой Александру Лукашенко и лицом революции в Беларуси.

Напомним, что в этом государстве продолжаются протесты, начавшиеся после подсчета голосов на выборах. Действующий президент уверен, что митинги и забастовки спровоцированы западными странами. В их числе Лукашенко назвал Польшу, Англию, Литву и Чехию.

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