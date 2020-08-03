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В Челябинской области был обнаружен очаг птичьего гриппа.

Как сообщается, он находится в Увельском районе. Диагноз был подтверждён специалистами. Возле озёр Песчаное и Табыньша были найдены трупы диких уток, с которых были взяты пробы на исследование. Также были исследованы домашние утки из этих же районов. Во всех взятых пробах нашлись следы птичьего гриппа типа N5N8.

Сейчас, как уточняется, на территориях с неблагополучным характером организованы мероприятия по борьбе с распространением птичьего гриппа. Там был введён карантин, определены эпизоотические очаги и угрожаемые зоны. Принимаются меры для предотвращения распространения болезни дальше.

Отмечается, что владельцам личных хозяйств или птицефабрик необходимо выполнять все требуемые предписания по содержанию птиц.

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