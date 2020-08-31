В Брянской области будут судить 34-летнего украинца, незаконно перешедшего государственную границу Украины и России.

Как сообщается, инцидент произошёл ещё в феврале этого года в Климовском районе. Согласно информации следователей Брянской области, мужчина, не имеющий при себе документов, пешком пересёк границу. В дальнейшем выяснилось, что у него имеется хроническое психическое заболевание, и своих действий и последствий он не осознавал.

Отмечается, что за подобное преступление обычно полагается до двух лет лишения свободы. Однако в данном случае, учитывая его психическое состояние, мужчину могут отправить на принудительное лечение. Рассмотрением дела займётся Климовский районный суд.