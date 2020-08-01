В Берлине тысячи человек устроили акцию, направленную против ограничительных мер, вводимых в связи с коронавирусом.

В 12 часов по местному времени на бульваре Унтер-ден-Линден стартовало шествие под лозунгом “День свободы – конец пандемии”. Спустя 2,5 часов толпа митингующих добралась до улицы 17 июня, где и была организована массовая демонстрация.

По сведениям, полученным от немецкой полиции, всего в демонстрации участвовало около 15-ти или даже 20-ти тысяч человек. Изначально заявлялось, что число участников ограничится примерно одной тысячью человек.

Отмечается, что в Германии меры ограничения, введённые из-за коронавируса, вызывают среди граждан всё больше недовольства, и протестные мероприятия собираются всё чаще, и в них участвует всё больше жителей.