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Минздрав Башкирии во время оперативного совещания в регионе сообщил о новых штаммах коронавируса.

Впрочем, отмечается, что несмотря на то, что в России появились новые штаммы, они не оказываются какого-либо иного влияния на человека, чем уже известные штаммы. Отмечается, что они не меняют течение заболевания, и не обладают какими-либо особенностями. Таким образом, клиническая картина в целом не меняется.

Также отмечается, в России штамм коронавируса менее агрессивен по сравнению с европейскими и китайскими штаммами.

За прошедшие сутки в Башкирии было выявлено 35 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом вылечились и были выписаны 91 пациент. За всё время пандемии число заболевших в регионе составило 6 866 случаев, из них 5 300 человек вылечились, ещё 23 пациента скончались.

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