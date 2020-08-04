Минздрав Башкирии во время оперативного совещания в регионе сообщил о новых штаммах коронавируса.

Впрочем, отмечается, что несмотря на то, что в России появились новые штаммы, они не оказываются какого-либо иного влияния на человека, чем уже известные штаммы. Отмечается, что они не меняют течение заболевания, и не обладают какими-либо особенностями. Таким образом, клиническая картина в целом не меняется.

Также отмечается, в России штамм коронавируса менее агрессивен по сравнению с европейскими и китайскими штаммами.

За прошедшие сутки в Башкирии было выявлено 35 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом вылечились и были выписаны 91 пациент. За всё время пандемии число заболевших в регионе составило 6 866 случаев, из них 5 300 человек вылечились, ещё 23 пациента скончались.