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Видеостриминговый сервис Netflix собирается представить документальный мини-сериал, посвящённый “золотому веку видеоигр”.

Как сообщается, премьера запланирована на 19 августа 2020 года. Всего в сериале, получившем название High Score (“Рекорд”) будет шесть серий.

Сюжет будет повествовать о мастерах игры – гейм-дизайнерах, разработчиках и первых создателей игр, которые совершили прорыв в индустрии. Будут затронуты такие игры, как “Mortal Kombat”, “Final Fantasy”, “Sonic the Hedgehog”, “Doom”, и других.

Также будет рассказана история созданий компаний, ставших первооткрывателями в мире видеоигр – Nintendo и Sega. В фильме, как отмечается, будут представлены подробности от создателей компаний, который раньше не были нигде озвучены.

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