Специалисты лондонского Университетского колледжа в сотрудничестве с инженерами компаний Xtera и KDDI Research сумели достичь невероятной скорости соединения с интернетом. Используя полосу пропускания в 16,8 ТГц, они вышли на показатель 178 Тб в секунду, что сопоставимо с теоретическим пределом, рассчитанным в 1949 году математиком из США Клодом Шенноном.

Исследователи пояснили, что на такой скорости можно в течение всего одной секунды скачать всю библиотеку видеосервиса Netflix. А за час будет выполнена загрузка первой на планете фотографии черной дыры, для сохранения которой в свое время потребовалось 500 килограммов жестких дисков.

Чтобы добиться уникального результата, ученые и инженеры использовали не только более широкую полосу пропускания. Помимо этого, они объединили несколько современных технологий, позволяющих значительно усиливать сигнал.

Специалисты заявляют, что это не просто эксперимент. Примененный метод можно реализовать уже сейчас в действующих интернет-сетях. Все, что для этого нужно – провести комплексные работы по модернизации размещающихся на оптоволоконных маршрутах усилителей. Стоимость подобного апгрейда пока составит не менее 16 тысяч фунтов стерлингов.