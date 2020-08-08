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Известная блогерша Валерия из Украины погибла в дорожной аварии, произошедшей в Таиланде. Об этом стало известно от ее подруги Анны Токаревой, которая проживает в королевстве.

Согласно ее словам, путешественница умерла в минувшее воскресенье, 2 августа, когда отдыхала в провинции Сураттхани. Причиной ее смерти стало дорожно-транспортное происшествие, в котором она получила несовместимые с жизнью травмы. В настоящее время родные и близкие Валерии собирают деньги на транспортировку тела погибшей.

На странице блогерши в социальной сети «Инстаграм» опубликовано большое количество снимков с самых различных курортных городов. Валерия успела побывать во Вьетнаме, на Бали, в Турции и других странах мира.

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