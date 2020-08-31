Специалисты из Германии в ходе исследования изучили восприимчивость животных к коронавирусу нового типа.

В исследовании были задействованы крупный рогатый скот, свиньи, куры и морские свинки. Животные были инфицированы через нос.

Выяснилось, что практически у всех животных репликаций вируса обнаружено не было, за исключением крупного рогатого скота. У двух из шести голов вирус был обнаружен, однако его репликация являлось весьма низкой. Впрочем, у них не было выявлено каких-либо симптомов заражения, также они не заразили остальных животных.

Таким образом, был сделан вывод, что крупный рогатый скот незначительно восприимчив к коронавирусу и не распространяет его далее. Но не исключается, что в дальнейшем вирус может адаптироваться к животным.