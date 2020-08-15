Специалисты Института стандартов и технологий NIST создали миниатюрный светодиод с 3D-«плавниками» из нитей оксида цинка, который способен светить в 100 или даже в 1000 раз ярче, чем обычные LED источники света. Этого удалось добиться за счет необычной формы, которая позволила уменьшить нагрев и одновременно с этим увеличить КПД.

Ученые рассказали, что для изготовления светодиода использовали точно такие же материалы, которые применяются в создании обычных излучателей. Они изменили лишь форму, благодаря чему микроскопический излучатель стал вырабатывать 20 микроватт света.

Помимо этого, ученые сумели сделать еще одно открытие. Излучение созданного ими светодиода изначально было широким и находилось в пределах длин волн. Однако через некоторое время оно сузилось и приобрело насыщенный фиолетовый цвет. То есть, преобразовалось в лазер. Специалисты отметили, что для того, чтобы подобный «фокус» проделать с обычными источниками света LED, необходимо затратить немало сил.