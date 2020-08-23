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Американские ученые сумели доказать, что испытываемые современными людьми эмоции имеют генетическое происхождение. Чтобы подтвердить данную гипотезу, они предложили участникам эксперимента рассматривать видео с изображением скульптур майя.

Специалисты привлекли к исследованию 325 человек 30-36 лет. Им показывались ролики с изображением статуй без туловищ, которые пришлось «обрезать» для чистоты эксперимента. В задачу испытуемых входило считывание эмоций на лицах скульптур, для чего людей снабдили списком, содержащим 30 пунктов.

Практически все участники исследования верно определили эмоции, что позволило доказать – представители древней цивилизации выражали восторг, гнев, обиду и другие чувства точно так же, как это делают современные люди. Это, в свою очередь означает, что эмоциональная реакция на разные раздражители передавалась от поколения к поколению и осталась практически неизменной в XXI столетии.

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