В. Кузьмин рассказал в сети, что убийца его дочери пытался связаться с ним и вымолить прощение. Однако певец так ему и не ответил. Кроме того, супруга звезды утверждает, что он и в будущем не собирается общаться с «этим человеком».

Елизавета Кузьмина погибла от руки убийцы в 2002 году. Правоохранительные органы долго искали, но все же нашли человека, который отобрал жизнь у 25-летней девушки. Им оказался возлюбленный Елизаветы. Музыкант до последнего не хотел верить в его вину, да и адвокат представлял целый ряд доказательств его невиновности. Однако суд все же приговорил мужчину к тюремному заключению. После возвращения он несколько раз предпринимал попытки попросить прощения у Кузьмина, но ответа не дождался.

Гибель Елизаветы – не единственный страшный эпизод в жизни певца. Через семь лет после смерти дочери Кузьмин потерял сына, который сгорел во время пожара. В одном из ток-шоу Кузьмин рассказывал, что погибшие дети постоянно сняться ему и забыть их он не сможет никогда.