Эксперты НГТУ (Новосибирск) сумели создать цифровое устройство, способное выполнять те же функции, что и обычный гироскоп. Получившийся у специалистов «двойник» демонстрирует точно такую же реакцию на малейшие изменения угла ориентирования тела в пространстве. При этом к устройству можно получить удаленный доступ.

Ученые утверждают, что при наличии такого цифрового гироскопа можно будет проводить реалистичные виртуальные эксперименты. Это чрезвычайно важно, так как в условиях ограничительных мер не всегда имеется возможность организовать «реальные» исследования.

Гироскопы широко используются во многих сферах деятельности. Они устанавливаются на выпускаемые сегодня смартфоны, планшеты, игровые консоли и другие девайсы. Кроме того, они являются важными компонентами систем наведения крылатых ракет. Используются гироскопы и в беспилотных летательных аппаратах.