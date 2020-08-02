читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперты НГТУ (Новосибирск) сумели создать цифровое устройство, способное выполнять те же функции, что и обычный гироскоп. Получившийся у специалистов «двойник» демонстрирует точно такую же реакцию на малейшие изменения угла ориентирования тела в пространстве. При этом к устройству можно получить удаленный доступ.

Ученые утверждают, что при наличии такого цифрового гироскопа можно будет проводить реалистичные виртуальные эксперименты. Это чрезвычайно важно, так как в условиях ограничительных мер не всегда имеется возможность организовать «реальные» исследования.

Гироскопы широко используются во многих сферах деятельности. Они устанавливаются на выпускаемые сегодня смартфоны, планшеты, игровые консоли и другие девайсы. Кроме того, они являются важными компонентами систем наведения крылатых ракет. Используются гироскопы и в беспилотных летательных аппаратах.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

В США провели ДНК-исследование о рабстве

Ученые из США провели масштабный эксперимент, чтобы выяснить, откуда в Америку было… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Эксперты НТУ «Сириус» займутся изучением генезиса коронавируса

Научно-технологический университет «Сириус» получил грант на изучение генезиса коронавируса. Изыскания, проводимые учеными… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 2 августа – небольшая облачность, до 21 °C | город Мытищи: погода, 2 августа – небольшой дождь, до 19 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 2 августа – пасмурно, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 2 августа – облачно с прояснениями, до 22 °C | Королев: погода, 2 августа – облачно с прояснениями, до 25 °C | Подольск: погода, 2 августа – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 2 августа – небольшой дождь, до 24 °C |