Социальная сеть Tik Tok станет запрещенной на территории Соединенных Штатов. Об этом в последний день июля Д. Трамп сообщил журналистам американских изданий на борту своего самолета.

Указ о запрете социальной сети может появиться уже сегодня. Кроме того, Трамп имеет возможность воспользоваться чрезвычайными экономическими полномочиями, что перекрыть доступ к сервису.

Ранее рассматривалась возможность приобретения у разработчика ByteDance доли в социальной сети Tik Tok. Такое пожелание высказывала корпорация Microsoft. Однако в своей пресс-конференции Дональд Трамп ясно дал понять, что не поддерживает покупку сервиса ни одной из компаний США.

Напомним, разговоры о запрете Трампом Tik Tok ведутся уже несколько недель. Основная причина – использование социальной сети властями Китая для сбора персональных данных американцев.