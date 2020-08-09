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В издании The Register сообщили, что компания Toshiba из Японии полностью вышла из рынка по выпуску и продаже ноутбуков, передав свою долю Dynabook.

Эксперты напоминают, что данная корпорация начала продавать свои первые ноутбуки около 35 лет назад, а в конце девяностых и в начале двухтысячных годов она занимала лидирующие позиции на соответствующем рынке. Однако из-за увеличения конкуренции со стороны Lenovo, Dell, Apple и других компаний Toshiba утратила первенство и два года назад решила продать основную часть своего ноутбучного бизнеса Sharp.

Новый владелец стал производить ноутбуки под маркой Dynabook, но Toshiba все еще владела почти 20 процентами акций данной компании. В этом месяце она продала и эту долю, полностью выйдя из рынка ноутбуков.

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