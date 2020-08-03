Надежда Толоконникова, член коллектива Pussy Riot, разместила в соцсети «Инстаграм» фото, на котором позирует обнаженной в туалете. Тем самым она решила поддержать художницу Юлию Цветкову.

На опубликованной фотографии интернет-знаменитость предстала перед поклонниками в образе Евы, прикрыв грудь волосами и закрыв лицо смартфоном. В подписи к снимку Толоконникова призвала фанатов ставить лайки, если они тоже считают, что женское тело не является порнографией.

В хештегах она потребовала освободить Цветкову, в отношении которой возбудили уголовное дело за размещение изображений, пропагандирующих нетрадиционную ориентацию. Менее чем за сутки фото набрало более 23 тысяч отметок «нравится».