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С. Тихановская, считающаяся фаворитом президентской гонки в Беларуси, назвала свое выдвижение глупостью. Она отметила, что несколько раз даже предпринимала попытки сняться с выборов, однако помощники не дали сделать этого.

Светлана решила идти в президенты и зарегистрировала свою кандидатуру после того, как ее супруга, известного блогера-оппозиционера, ЦИК отказался регистрировать. В конце мая он вместе со своей оппозиционной группой был задержан правоохранительными органами. Сегодня Тихановского обвиняют в подготовке противоправных действий.

Напомним, что выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Помимо действующего президента и С. Тихановской, на высший государственный пост претендуют А. Конопацкая, А. Дмитриев и С. Черечень. По данным социологов, в настоящий момент лидирует именно Тихановская, которая получила поддержку многих тысяч граждан страны.

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