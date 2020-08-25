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Светлана Тихановская уверенно заявляет, что повторные выборы в ее родной стране состоятся обязательно. Она постоянно повторяет, что намерена создать и подготовить команду опытных политиков, которые смогут участвовать в перевыборах главы Беларуси.

В интервью немецким СМИ Тихановская сообщила, что формирование такой команды, а также ее подготовка к новым выборам, которые будут прозрачными и честными – это основная ее задача. Также экс-кандидат отметила, что она и ее соратники открыты для любых предложений. В настоящий момент она ведет переговоры со всеми государствами, которые заинтересованы в таком общении.

Светлана Тихановская претендовала на пост главы Беларуси на выборах 9 августа. С результатом 10,12 процентов голосов она заняла второе место, уступив лишь действующему президенту Александру Лукашенко. Последний набрал на этих выборах больше 80 процентов голосов, однако оппозиционные силы уверены в массовых фальсификациях.

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