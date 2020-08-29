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Телеведущая Роза Сябитова немало обеспокоила поклонников, несколько дней не выходя с ними на связь.

Когда же она появилась, то сообщила неутешительную новость – её госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом Сябитова рассказала в Stories Instagram. На видео можно увидеть, что телеведущая в самом деле не очень хорошо себя чувствует. В какое именно медицинское учреждение она была госпитализирована, не уточняется.

Для того, чтобы дождаться результатов тестирования, придётся подождать несколько дней. Сябитова выразила надежду, что её недомогание всё же с коронавирусом никак не связано. Как отмечается, недавно телеведущая вернулась из отпуска и приступила к съёмкам в шоу “Давай поженимся!”.

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