Сын Вячеслава Богуслаева, предпринимателя из Украины, приобрел остров Галлинара, находящийся у берегов Италии, в прошлом месяце.

В информагентстве Corriere della Sera отмечают, что остров был приобретен за 10 000 000 евро. На протяжении сорока лет им владели 2 местные семьи. Новым собственником оказалась компания Galinette, во главе которой с большой вероятностью находится Александр Богуслаев, проживающий в Монако.

Авторы материалы отмечают, что он приходится сыном владельцу предприятия «Мотор Сич», производящего авиадвигатели. Остров находится всего в 1,5 километрах от побережья Лигурии, а его площадь составляет около 10 гектар.