читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Белла Хадид, известная топмодель из США, ранее признанная красивейшей женщиной на планете, порадовала своих подписчиков новыми фото в обнаженном виде.

Знаменитость разместила соответствующие фотографии на своей страничке в соцсети Instagram. Она сделала их в рамках карантина, который был введен из-за эпидемии коронавирусной инфекции. На них 23-летняя модель позирует в спальне без одежды, скрыв интимные части своего тела белой толстовкой.

В подписи к фотографии Хадид в шутку написала, что идет 500-й день карантина. На ее лице при этом был нанесен яркий грим. Модель отметила, что использовала для этого косметику Dior. Всего за пару дней пост смог набрать свыше 1,1 миллиона отметок «нравится» и тысячи комментариев от поклонников.

Футбол:
ЦСКА Москва (vrico) – Локомотив Москва (KravaRK) | Динамо Киев (Boulevard_Prospect) – Спартак Москва (Lomik) | Математика – История | Юридический факультет – Экономический факультет | Минск тим – ЦСКА тим | Тбилиси тим – Киев тим | Минск тим – Торпедо тим |
Вам может понравиться

Роскачество составило рейтинг лучших закусок к пиву

К Международному дню пива эксперты Роскачества опубликовали ТОП лучших закусок к пенному… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Заксобрании Иркутской области рассмотрят законопроект о поддержке медиков

Законодательное собрание иркутского региона рассмотрело законопроект, направленный на всемерную поддержку семей с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

По 10 тыс. руб. на ребенка в августе получат не все

В два первых летних месяца российские семьи с детьми получили «президентские пособия»,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 7 августа – переменная облачность, до 22 °C | город Мытищи: погода, 7 августа – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 7 августа – переменная облачность, до 14 °C | Южно-Сахалинск: погода, 7 августа – дождь, до 15 °C | Королев: погода, 7 августа – переменная облачность, до 32 °C | Подольск: погода, 7 августа – небольшая облачность, до 23 °C | Армавир: погода, 7 августа – ясно, до 33 °C |