Белла Хадид, известная топмодель из США, ранее признанная красивейшей женщиной на планете, порадовала своих подписчиков новыми фото в обнаженном виде.

Знаменитость разместила соответствующие фотографии на своей страничке в соцсети Instagram. Она сделала их в рамках карантина, который был введен из-за эпидемии коронавирусной инфекции. На них 23-летняя модель позирует в спальне без одежды, скрыв интимные части своего тела белой толстовкой.

В подписи к фотографии Хадид в шутку написала, что идет 500-й день карантина. На ее лице при этом был нанесен яркий грим. Модель отметила, что использовала для этого косметику Dior. Всего за пару дней пост смог набрать свыше 1,1 миллиона отметок «нравится» и тысячи комментариев от поклонников.