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На Украине стоимость газа теперь будет зависеть от цен на топливо в Европе.

Как сообщается, ранее для населения были установленные цены на газ. Однако с 1 августа для “Нафтогаза Украины” режим спецобязательств заканчивает своё действие.

Таким образом, предлагается заключать годовые договора на поставку топлива, при этом его цена будет высчитываться ежемесячно и она будет известна ещё до начала месяца поставок. Определяться стоимость будет по котировкам на международных газовых центрах, а также исходя из рыночного спреда и условий оплаты.

В итоге, как сообщается, в отопительный сезон стоимость газа для украинцев заметно вырастет. При этом, как отмечается, на мировом рынке цены на газ и так растут постоянно, и подобная тенденция продолжится ещё как минимум пять лет.

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