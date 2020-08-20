В Красноярском крае местные жители заметили серийного убийцу Андреева Валерия Николаевича, по прозвищу Орский маньяк. Он входит в список десяти наиболее опасных преступников России и объявлен во всероссийский розыск за множество изнасилований и убийств.

Свои преступления Орский маньяк совершал в Оренбургской области в период с 2006 по 2012 года. Своё прозвище он получил из-за того, что вместе с семьёй жил в городе Орск. Он 15 лет работал дальнобойщиком, его положительно характеризовали и отмечали его неконфликтность и законопослушность. По словам соседей, он был добропорядочным и вежливым человеком, легко входящим в доверие.

На счету Андреева более ста жертв, также была доказана его причастность к убийству восьми женщин.

Как сообщают правоохранительные органы, приметы преступника – возраст 63 года, рост 173 сантиметра, овальное лицо с прямым носом, прямые тёмные волосы с проседью, тонкие губы и прямой подбородок. Также на животе есть шрам, оставленный после операции.