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Александр Дрозденко, руководитель Ленинградской области, на своей страничке в «Инстаграме» рассказал о том, что размер материнского капитала, выдаваемого при рождении первенца, может вырасти.

Речь идет о части предвыборной программы губернатора. В списке соцгарантий можно увидеть предложение о поддержке матерей, которые родили первого ребенка. Помимо 446 000 рублей, которые обещал президент РФ, планируется добавить еще 126 000 рублей.

Если Дрозденко сможет победить в грядущих выборах главы региона, то данную прибавку матери, живущие в Ленобласти, начнут получать с 2021 года. Программа будет действовать в течение как минимум пяти лет.

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