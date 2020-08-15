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Размер выходного пособия для солдат срочной службы решено уменьшить ровно в два раза. Теперь они вместо 4 000 рублей будут получать всего две тысячи, которые приплюсуют к жалованию за последний месяц службы.

Сокращение суммы пособия стало результатом внесения изменений в статью 160 документа, определяющего порядок начисления денежного довольствия российским военнослужащим. Ранее в ней указывалось, что размер выходного пособия составляет два оклада, но после корректив он сократился всего до одного оклада.

Раньше срочники получали при увольнении 6 000 рублей, которые включали в себя оклад за последний месяц службы, и два – в качестве выходного пособия. Теперь же военнослужащие по призыву смогут рассчитывать только на 4 000, так как пособие уменьшено вдвое.

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