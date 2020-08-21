В Подмосковье подсчитали среднюю стоимость школьной формы в этом году.

Так, школьная форма для мальчика, а также спортивный костюм, обойдутся родителям примерно в 5,3 тысячи рублей. Стоимость рубашки в среднем составляет 700 рублей, брюк – 950 рублей, джемпера – 650 рублей, ботинок – 1,2 тысячи рублей. За кроссовки придётся отдать около одной тысячи рублей, за спортивный костюм – примерно 450 рублей. Также в список включены четыре пары носков – 250 рублей.

Для девочки одежда для школы обойдётся немного дешевле – в 5 тысяч рублей. За блузку придётся отдать около 650 рублей, юбку – 750 рублей, джемпер – 650 рублей, туфли – 1,1 тысячу рублей. Спортивный костюм можно купить за 500 рублей и кроссовки за одну тысячу рублей. Также включены два пары колготок – 350 рублей.

Кроме того, примерно в 1,5 тысячи рублей родителям обойдутся школьные принадлежности, и в 900 рублей – школьный рюкзак.