Российский онлайн-сериал «Домашний арест» занял первую позицию в рейтинге подобных проектов, составленном изданием Forbes. Напомним, что в главных ролях в этом многосерийном фильме были задействованы С. Ходченкова и П. Деревянко.

Онлайн-проекты оценивались по таким критериям, как рейтинг IMDb, интерес к сериалу со стороны иностранных зрителей, а также видеосервисов из-за рубежа, количество поисковых запросов как в Google, так и в Яндексе.

Рейтинг лидера составил 8,9 балла. Занявший вторую строчку проект отстал от него на 0,5. Это сериал «Эпидемия» с 8,4 баллами. Третья позиция была отдана проекту «Содержанки», который набрал 8,2.

В лучшую пятерку онлайн сериалов попали также фильмы «Чики» и «Колл-Центр». Сразу за ними следуют другие проекты, ставшие популярными у российских и зарубежных зрителей – «Звоните ДиКаприо», «Шторм», «Бывшие» и «Лучше, чем люди».