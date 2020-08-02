В первый день августа в МЧС камчатского региона обратилась женщина. Она рассказала о том, что вместе с подругой собирала жимолость. Но в какой-то момент та внезапно исчезла из виду и перестала отвечать на многочисленные призывы.

Спасатели приняли решение не прочесывать лесную чащу. Вместо этого они включили сирену, на звук которой и пришла потерявшаяся женщина. Ее состояние оказалось вполне удовлетворительным, поэтому медиков вызывать не пришлось.

Использование сирены является одним из наиболее эффективных методов поиска людей, заблудившихся в густом лесу. Подачу сигнала осуществляет автомобиль, который перемещается вдоль лесополосы. Одновременно с этим сотрудники МЧС, находящиеся в лесу, ищут потерявшихся.

Сирену запускают по особой схеме. Она работает в течение 2 минут, после чего ее на некоторое время отключают. Такой подход позволяет услышать крики о помощи и оперативно найти людей.