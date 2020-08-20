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Губернатор Андрей Воробьев в ходе рабочей поездки по столичному региону заглянул и в серпуховскую школу №9. Его интересовала недавно возведенная пристройка к основному зданию, которая увеличит количество учеников еще на 200 человек.

Губернатор выступил на открытии объекта и рассказал, что на всей территории области еще в прошлом году начато строительство еще 50 общеобразовательных учреждений. Среди них – и инновационные проекты со стенами из стекла. Воробьев отметил, что такой подход позволит добиться реальной экономии средств на возведении школ. И пояснил, что стеклянные стены будут прочными и абсолютно безопасными для учеников и педагогов.

Кроме того, глава региона рассказал о ближайших планах. Он заявил, что все малокомплектные школы Подмосковья будут тщательно проверяться. В частности, одним из объектов проверок станет обеспечение школьников горячим питанием. Губернатор также похвалил учителей за хорошие результаты ЕГЭ, помехой для которых не стал даже переход на удаленное обучение из-за ограничительных мер.

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